GNR identifica oito pessoas que se preparavam para vender dezenas de catalisadores no Seixal

A GNR apreendeu, esta quarta-feira, 26 catalisadores e identificou oito suspeitos, com idades compreendidas entre os 22 e os 46 anos, no concelho do Seixal.

Em comunicado, esta quinta-feira, a força de segurança revela que, na sequência de uma operação policial, com o objetivo de detetar ilícitos criminais de natureza diversa, nomeadamente bens furtados provenientes de crimes contra o património, imigração ilegal, fraude documental e outros crimes rodoviários, em diversas localidades do concelho do Seixal, os militares “desenvolveram diligências policiais que permitiram identificar oito indivíduos que se preparavam para efetuar a venda de 26 catalisadores”.

“No decorrer da ação, foi possível verificar que os suspeitos não conseguiram justificar a proveniência dos mesmos, motivo pelo qual foram apreendidos”, indica.

Na ação foram também elaborados “dois autos de contraordenação por falta de emissão da respetiva guia eletrónica de acompanhamento de resíduos (e-GAR) que acompanham os resíduos”.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial do Seixal.

A operação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Palmela, do Destacamento Territorial de Setúbal e do Destacamento de Trânsito (DT) de Setúbal.

A GNR diz ainda que é “fundamental que as pessoas continuem a denunciar” os crimes de furtos de catalisadores de automóveis e aconselha: “Evite estacionamentos em locais ermos ou com má iluminação; Anote as características dos possíveis suspeitos; Caso se depare com uma situação de furto de catalisadores ou de peças de veículos, deverá contactar as autoridades o mais rapidamente possível, devendo, até à chegada destas, recolher o número máximo de elementos de informação possível, incluindo possíveis testemunhas e preservar eventuais vestígios, se for o caso”.