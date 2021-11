Polícia Judiciária faz buscas em clínicas médicas na Margem Sul e em Lisboa por fraude ao SNS

A Polícia Judiciária (PJ) revelou, esta quinta-feira, que, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, realizou na quarta-feira sete buscas domiciliárias e não domiciliárias, em clínicas médicas e num gabinete de contabilidade.

Em comunicado, a autoridade refere que a operação policial decorreu na Margem Sul e em Lisboa e contou com Magistrados Judiciais e do Ministério Público, cerca de 30 elementos da PJ, entre investigadores e peritos, bem como representantes da Ordem dos Médicos.

“Em causa está a investigação de factos relacionados com fraude ao Serviço Nacional de Saúde, em que uma empresa de prestação de serviços médicos submeteu a reembolso do SNS, com base na convenção em vigor, requisições médicas destinadas a realização de exames complementares de diagnóstico (exames de radiologia, designadamente ecografias ginecológicas), que foram concretizadas por intermédio de outra entidade não convencionada”, explica.

Foram apreendidos documentos e ficheiros informáticos de natureza contabilística e bancária, requisições médicas e correio eletrónico.