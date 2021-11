Duas pessoas ficaram gravemente feridas, esta quinta-feira, na sequência de uma explosão numa pedreira em Póvoa de Lanhoso, Braga.

De acordo com o Correio da Manhã, os feridos, dois homens, de 23 e 50 anos, sofreram queimaduras no rosto, tórax e nos membros superiores. Ambos foram transportados para o Hospital de São João, no Porto.

O alerta para a explosão foi dado pelas 14h00.

As circunstâncias do incidente são ainda desconhecidas.