Morreu o ator e apresentador Lionel Blair

Morreu na manhã de quinta-feira o ator e apresentador Lionel Blair. Tinha 92 anos.

A notícia foi avançada na manhã desta sexta-feira pela BBC News, que adianta que a confirmação foi dada pelo seu agente.

O órgão de informação recorda a carreira de quase oito décadas do artista, o seu papel como capitão de equipa no programa britânico Give Us A Clue e a sua aparição no Big Brother Celebridades.

Blair nasceu no Canadá em 1928 mas mudou-se para o Reino Unido ainda em criança, onde começou a atuar, depois do pai morrer, aos 14 anos.

Participou em musicais da escola com a irmã mais velha, Joyce, mas foram os seus passos de dança - que aprendeu sozinho - que marcaram a sua carreira.