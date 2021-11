Homem pega fogo à própria casa e morre em acidente rodoviário ao fugir do local

Um homem de 73 anos morreu esta sexta-feira depois de o veículo ligeiro em que seguia ter colidido com um camião, na Estrada Nacional nº109 (EN109), junto à freguesia de Marinha das Ondas na Figueira da Foz. Além da vítima mortal, a colisão causou também um ferido, que foi assitido no local.

O acidente ocorreu pelas 07h39 após o homem ter incendiado a casa em que vivia com a companheira, no concelho do Pombal.

A vítima tinha 73 anos e a companheira 72, sendo que o casal vivia junto há sete anos. De acordo com o Correio da Manhã. o homem pegou fogo à habitação na zona da garagem, acabando o fumo por se espalhar para o resto da casa.