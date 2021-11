Atriz Lúcia Moniz premiada em festival de cinema em Londres

A atriz portuguesa Lúcia Moniz foi distinguida com o prémio de melhor atuação pelo filme "Listen", de Ana Rocha de Sousa, no Raindance Film Festival, que termina no próximo sábado em Londres.

A revelação dos premiados da 29.ª edição foi feita esta sexta-feira e entre eles está Lúcia Moniz, que recebe o prémio de “Melhor Performance” pela participação no filme “Listen”, que protagoniza e com o qual já recebeu outras distinções.

Segundo o júri, a atriz portuguesa é reconhecida pelo “poderoso retrato” de uma mãe que enfrenta os serviços sociais britânicos pela tutela dos filhos.

“Listen” é a primeira longa-metragem de ficção de Ana Rocha de Sousa. O enredo, centra-se num drama familiar inspirado em factos reais, sobre uma família de emigrantes portugueses em Londres, a quem é retirada a guarda dos filhos, por suspeitas de maus-tratos.

A narrativa acompanha então os esforços da família em provar que as suspeitas são infundadas, perante o sistema social e judicial britânicos.

Com uma coprodução luso-britânica, o filme foi rodado nos arredores de Londres com elenco português e inglês, composto por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles.

Com o filme, Ana Rocha de Sousa conquistou vários prémios em 2020 no Festival de Cinema de Veneza: o Leão do Futuro, para uma primeira obra, e o prémio especial do júri da competição Horizontes.

Para além disso, em setembro, “Listen” conquistou cinco Sophia, os prémios da Academia Portuguesa de Cinema, nomeadamente o de Melhor Filme, de Melhor Realização e de Melhor Atriz, para Lúcia Moniz.