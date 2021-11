Cantora brasileira Marília Mendonça morre aos 26 anos

A cantora Marília Mendonça morreu, esta sexta-feira, aos 26 anos. Os representantes da artista tinham inicialmente avançado que a cantora tinha sido resgatada e “estava bem”, no entanto o resgate não fora confirmado pelos bombeiros locais.

A morte acabou por ser confirmada às 17h45 locais, 20h45 em Lisboa. No avião seguiam a cantora, um produtor, um assistente, o piloto e o copiloto.

"Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.", informou a assessoria de imprensa da cantora.

A queda ocorreu perto de uma cascata na serra de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

A imprensa brasileira indica que o avião envolvido no acidente é “um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros”, estando “em situação regular” com “autorização para fazer táxi aéreo".

Marília Dias Mendonça nasceu a 22 de julho de 1995 e tornou-se, em 2016, um dos nomes de maior sucesso do estilo sertanejo na atualidade. No final de 2019, foi mãe de um menino, fruto do seu relacionamento com o músico Murilo Huff.

Tinha dois concertos agendados em Portugal para os dias 27 e 28 de novembro.

Notícia atualizada às 21h18.