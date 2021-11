José Ribeiro e Castro: "No PREC lutávamos contra os inimigos. Agora é contra membros do mesmo partido"

Como vê esta ‘guerra’ interna no CDS?

É absolutamente lamentável que com o país numa crise política gravíssima, o partido tenha sido aprisionado por uma crise fabricada, provocada e que está a escangalhar a imagem do CDS, que já estava bastante amolgada. Os promotores disto fazem-no de propósito. O que se passa no CDS não tem nada a ver com o que se passa no PSD.

Mas estão os dois partidos com ‘guerras’ de liderança...

Sim, mas é uma questão meramente de calendário, porque, no CDS, o que se está a passar agora é a continuação de algo que aconteceu há dois anos. Esta crise começou no dia 26 de janeiro de 2020, quando foi eleito um presidente que não é produto do ‘grupo’, que está a ser alvo de ataque e mostra que na vida do partido há um grupo que não aceita as decisões dos congressos quando não lhe são favoráveis. E esse grupo não descansa.

