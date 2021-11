Vem aí um fim de semana de dérbis europeus

United e City, ambos com portugueses nos seus plantéis, medem forças neste sábado. No domingo há dérbi em Sevilha e em Milão.





Depois de uma semana de emoções nas ligas europeias, o fim de semana não ficará aquém no nível de interesse futebolístico. Um pouco por todo o Velho Continente as equipas que partilham raízes, e, muitas vezes, uma rivalidade de estimação entre si, vão estar frente a frente, procurando escrever novas páginas nos seus livros de história.

Em Manchester, por exemplo, as duas principais equipas da cidade a noroeste do Reino Unido vão somar mais um capítulo à mítica rivalidade, no sábado. O City, de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo, vai visitar o United em Old Trafford, emblema oficial de Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo que, na última jornada da Liga dos Campeões, salvou os red devils da derrota frente aos italianos do Atalanta, marcando os dois importantes golos que fixaram o marcador em 2-2.

Na liga inglesa, três pontos separam citizens de red devils, e, a não ser que o resultado acabe em empate, este dérbi pode ter dois desfechos diferentes: ou o Manchester City dilata a sua vantagem, e torna a vida ainda mais complicada aos rivais, ou o United consegue dissipar esta distância e reativar a sua corrida ao topo da tabela classificativa.

A luta estará também acesa entre os bancos das equipas, onde Ole Gunnar Solskjaer está à procura da salvação, depois de uma série de resultados aquém do expectável ter posto em causa o seu lugar ao comando do clube. Do outro lado estará um Pep Guardiola de pedra e cal, que levou o City à vitória na edição anterior do Premier League.

Dérbi à sevilhana De Manchester a Sevilha são cerca de 2500 quilómetros, mas o ambiente, no domingo, será semelhante. O mítico estádio Benito Villamarín, casa do Real Bétis, onde jogam os portugueses William Carvalho e Rui Silva, vai receber o Sevilha, num dos dérbis mais acesos do futebol espanhol.

O emblema de Julen Lopetegui (ex-FC Porto) partilha atualmente o segundo lugar com o Real Madrid, a um ponto do líder Real Sociedad, e conta com três pontos de vantagem sobre o Bétis (5.º), mesmo tendo menos um jogo. Está tudo em aberto para este importantíssimo dérbi da cidade a sul de Espanha.

Derby della Madonnina Madonna, que jogo que aí vem no domingo! O AC Milan, que se mantém invicto na Série A italiana, apesar dos resultados aquém do expectável na Liga dos Campeões, vai estar frente a frente com o Inter de Simone Inzaghi, que bateu os rossoneri em fevereiro deste ano, por uns claros 3-0, ainda sob o comando de Antonio Conte. A memória amarga perdura, e o clube de Rafael Leão procurará redimir-se desse desaire, tentando manter o registo de jogos sem perder na liga italiana. O Inter, no entanto, segue logo atrás na tabela classificativa, a 7 pontos de distância. Um fosso que poderá, agora, ver reduzido, caso vença o dérbi transalpino.