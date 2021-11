Pelo menos oito pessoas morrem durante concerto do rapper Travis Scott

O incidente ocorreu no primeiro dia do Festival Astroworld, que reuniu 50 mil pessoas em Houston, no Texas.





Pelo menos oito pessoas morreram e dezenas ficaram feridas numa onda de multidão durante o concerto do rapper Travis Scott. O incidente ocorreu no primeiro dia do Festival Astroworld, que reuniu 50 mil pessoas em Houston, no Texas.

Segundo o chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Pena, revelou que a “multidão começou a comprimir-se em direção ao palco”, pelas 21 horas locais [2h em Lisboa], causando pânico e ferimentos a algumas pessoas que “começaram a cair e a ficar inconscientes”.

"Tivemos pelo menos oito mortes confirmadas esta noite e dezenas de feridos", disse Pena. "Transportámos 17 doentes para o hospital, onze deles em paragem cardíaca".

Travis Scott criou o festival em 2018 e a edição deste ano realiza-se entre os dias 5 e 7 de novembro. Num comunicado, a organização lamentou a morte das vítimas e disse estar a colaborar com as autoridades.