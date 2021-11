Sete militares da Marinha portuguesa feridos em acidente de viação em Cabo Verde

Sete militares da Marinha portuguesa ficaram, este sábado, feridos na sequência de um acidente de viação na ilha cabo-verdiana de Santo Antão. Segundo revela a agência Lusa, os militares encontravam-se numa visita de lazer e foram transportados ao Centro de Saúde de Porto Novo. Há dois militares que “inspiram mais cuidados”.

Os militares estavam desde o dia 28 de outubro na ilha de São Vicente, no âmbito de um programa de cooperação com a Guarda Costeira cabo-verdiana, a bordo do navio hidro-oceanográfico D. Carlos I, da Marinha portuguesa.

"Na sexta-feira viajaram aqui para Porto Novo e hoje dirigiam-se para um sítio turístico chamado Tarrafal de Monte Trigo. Durante o caminho, na estrada, aconteceu o acidente. O condutor da 'pickup' em que seguiam relatou que ficou sem travões, perdeu o controlo e o veículo acabou por capotar", disse fonte do comando regional de Santo Antão da Polícia Nacional à agência de notícias.