Rio e Rangel de acordo: Congresso do PSD será entre os dias 17 e 19 de dezembro

Rui Rio e Paulo Rangel chegaram, este sábado, a acordo sobre a data do Congresso Nacional do PSD. Não há, no entanto, ainda um acordo sobre a data das eleições diretas, por discordâncias quanto à votação de todos os militantes, mesmo sem as quotas em dia.

Após a reunião entre o presidente do PSD e do candidato à presidência, no Conselho Nacional, em Aveiro, a data do congresso ficou marcada para o fim de semana de 17 a 19 de dezembro.

Em cima da mesa está ainda a data das eleições diretas. Rui Rio, que sugeriu realizar eleições a 20 de novembro, já admitiu a possibilidade de realizar as mesmas a 27 de novembro, tal como Paulo Rangel sugeriu no Conselho Nacional.

No entanto, os candidatos não chegaram a acordo quando à possibilidade de militantes com quotas em atraso poderem votar.