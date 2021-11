PSD vai a votos dia 27 de novembro

Proposta de Paulo Rangel foi aprovada. Votação só estará aberta a militantes com as quotas em dia.





As eleições internas do PSD irão realizar-se a 27 de novembro. A proposta do candidato à liderança do partido, Paulo Rangel, foi aprovada pelo Conselho Nacional, realizado este sábado, em Aveiro.

Já as propostas do líder Rui Rio – que previam a antecipação das eleições para dia 20 de novembro e o alargamento da votação a todos os militantes, mesmo sem as quotas em dia – foram chumbadas.

De fora ficou ainda a proposta do militante histórico do PSD, Alberto João Jardim, que pretendia adiar as eleições do partido para depois das legislativas. A proposta, cuja votação decorreu de forma secreta, foi chumbada com 68 votos contra, 47 a favor e um nulo.

O Congresso Nacional do partido realizar-se-á a 17, 18 e 19 de dezembro, tal como Rio e Rangel já tinham concordado.