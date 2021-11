Apreendidas mais de 30 colunas portáteis no centro do Porto devido a ruído na via pública

A Polícia Municipal e a Polícia de Segurança Pública cooperaram numa operação para travar as queixas dos moradores, que vivem perturbados pelo ruído das colunas em várias zonas centrais do Porto.





Foram apreendidas cerca de 35 colunas de som portáteis nos últimos cinco fins de semana em várias zonas de animação noturna do Porto, pelo facto de perturbarem o descanso dos moradores, sendo uma violação da Lei do Ruído.

"É o culminar de um conjunto de operações policiais, realizadas conjuntamente pela Polícia Municipal e pela PSP, para conter este novo fenómeno, que está a assolar os grandes centros urbanos", indicaram as autoridades municipais, este domingo, à agência Lusa, explicando que quando as discotecas fecharam devido à covid-19, as reclamações por parte dos moradores começou a ser constante.

Segundo o comandante da Polícia Municipal, Leitão da Silva, citado pelo mesmo órgão, a "esmagadora maioria" das colunas foi apreendida, numa operação chamada de "Bluetooth", entre as 23h00 e as 04h00 ou 05h00, principalmente nas zonas da Cordoaria, Virtudes e Galeria de Paris, no centro da cidade do Porto.

Os autos de contraordenação levantados podem chegar coimas num valor mínimo de 150 euros e as colunas também podem ser declaradas perdidas a favor do Estado, apontou a mesma fonte.

Leitão da Silva frisou a grande facilidade com que hoje se pode criar ruído na via pública para além do legalmente permitido. "Basta para tal uma coluna, e algumas têm autonomia até 18 horas, ligando-lhe um telemóvel, pelo sistema 'bluetooth'. E em alguns casos até se pode fazer ligações em série", assinalou o comandante.