Efemérides de 8 de Novembro (2021)

1519 Hernan Cortés (1485-1547) chegou a Tenochtitlán há 492 anos, e logo teve um encontro com o imperador azteca Montezuma II (1466-1520), que correu muito bem e amigavelmente, mas marcando a conquista do México pela Espanha, depois de dizimados os aztecas, devido a astúcias e traições dos minoritários e melhor armados espanhóis.

1895 O físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) descobriu há 126 anos os raios X.

1923 Ocorreu há 98 anos o Putsch da Cervejaria, em Munique, uma tentativa falhada de golpe de Estado dos nazis.

1951 Foi inaugurado há 70 anos o Cineteatro Monumental de Lisboa, no Saldanha, seguindo uma recomendação do Governo, segundo projecto do arquitecto Raul Rodrigues Lima (1909-80), que já fizera o Cinearte (1940) – vindo a fechar em 1983, demolido em 84, sendo as suas esculturas decorativas levadas para junto do Padrão dos Descobrimentos e da Igreja de São João de Deus.

1983 O Clube dos Jornalistas, que distribui os principais galardões da imprensa nacional (os Prémios Gazeta), e tem um conhecido restaurante com uma das mais simpáticas esplanadas lisboetas, foi fundado há 38 anos, tendo como 1º presidente Manuel da Silva Costa, de O Jornal – e actualmente Mário Zambujal.

1998 Um referendo sobre a Regionalização em Portugal, realizado há 23 anos, durante o Governo de Guterres e com Marcelo Rebelo de Sousa à frente da oposição, deu a vitória ao "não".

2000 Foi aprovado há 21 anos na generalidade, por um Governo de António Guterres com o apoio parlamentar de 115 deputados socialistas (faltava-lhe 1 para a maioria absoluta) o célebre Orçamento do Estado do queijo limiano, ficando com este nome por ter sido viabilizado pela abstenção do deputado Daniel Campelo do PP que conseguiu como contrapartida o apoio governamental àquele queijo da sua região (Ponte de Lima).

2006 Os primeiros 7 notários recém-formados e não oriundos do funcionalismo público tomaram posse há 15 anos, no mesmo dia em que o site de vídeos YouTube era considerado pela revista norte-americana Time como a melhor invenção do ano.

2007 Os portugueses beneficiários finais de apoios no âmbito da Política Agrícola Comum passaram há 14 anos a constar de uma base de dados no site da Internet da Comissão Europeia, com os agricultores de outros 10 países.

2016 Donald Trump foi eleito Presidente dos EUA há 5 anos – deixando o mundo em polvorosa, e tornando banais as notícias falsas e a estupidez em geral no Poder.

2017 O Tribunal Constitucional espanhol anulou há 4 anos a Declaração Unilateral de Independência aprovada pelo parlamento da Catalunha em 27 de Outubro anterior.

2019 Lula da Silva abandonou a prisão há 2 anos, depois de estar 580 dias detido.

2020 Segundo dados da norte-americana Johns Hopkins, o recorde global de casos de COVID-19 foi atingido na altura há 1 ano, ultrapassando os 50 milhões, com o número de mortes então conhecido de 1.245.240.