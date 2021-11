Eu vivo numa terra que tem votado alegremente e com sucesso num ex-presidiário e condenado para presidente da Câmara.





A presidente da Junta de Arroios em Lisboa, a socialista Margarida Martins, ficou com a fama de prejudicar a eleição de Medina, por estar há muito a ser investigada pela Justiça, sem consequências políticas.

Pela parte que me toca, fico satisfeito por esta gente não ter sucesso, e gostaria de os ver demitidos atempadamente, ou conseguirem provar rapidamente a sua inocência. Alguém deve pronunciar-se sobre estas coisas.

No entanto, ao constatar que a investigação judicial, e mesmo as condenações, não costumam ser prejudiciais em política, cada vez percebo menos o que se passa. Eu vivo numa terra que tem votado alegremente e com sucesso num ex-presidiário e condenado para presidente da Câmara.