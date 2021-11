Eletricista confessa que violou centenas de cadáveres de crianças e mulheres em morgues de hospitais

Um homem, de 67 anos, eletricista de profissão, confessou, em tribunal, que violou, pelo menos, 100 cadáveres de crianças e mulheres nas morgues de dois hospitais, em Kent, no Reino Unido.

David Fuller, que foi detido em dezembro de 2020, admitiu em tribunal, esta quinta-feira, que violou cadávares durante os últimos 12 anos, em dois hospitais britânicos, e confessou que registou os abusos em vídeos e imagens. Foram já identificadas 78 vítimas, mas serão centenas.

Sublinhe-se que, inicialmente, o eletricista foi detido por ser suspeito do homicídio de duas jovens, em 1987, também violadas após a morte. Esta quinta-feira, Fuller confessou também os homicídios. A investigação teve início após a detenção e, durante as buscas realizadas à casa do homem, foi apreendido material informático com milhares de vídeos e fotografias dos crimes, datados de 2008 e até novembro de 2020.

Além disso, Fuller, que era responsável pela manutenção elétrica nos britânicos, anotava em diários detalhes sobre as vítimas, como, por exemplo, a idade – este pormenor levou a que fosse descoberto que o homem violou crianças com nove anos e mulheres com 100.

Segundo os investigadores, o homem, eletricista em hospitais há mais de 30 anos, utilizava o cartão de trabalho para aceder às morgues. Fuller trabalhava até tarde e cometia os crimes quando outros funcionários saiam, acabando por “visitar” os mesmos corpos “repetidamente”.

A data para a sentença ainda não foi definida.