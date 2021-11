'Stranger Things' volta no verão de 2022 e Netflix já revelou o trailer | Vídeo

O mundo do 'Upside Down' vai voltar com novos episódios à plataforma de streaming Netflix para uma quarta temporada.

A Netflix partilhou um 'teaser' da nova temporada e ainda os nomes dos nove episódios que a constituem: ‘The Hellfire Club’, ‘Vecna’s Curse’, ‘The Monster and The Superhero’, ‘Dear Billy’, ‘The Nina Project’, ‘The Dive’, ‘The Massacre At Hawkins Lab’, ‘Papa’ e ‘The Piggyback’.

'Stranger Things' estreou em julho de 2016, tendo já sido assitida por milhões de espetadores.

Veja aqui o trailer da nova temporada: