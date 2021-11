Centenas de idosos no Estádio Universitário de Lisboa para ser vacinados. Filas e longas horas de espera | Fotogaleria

Arrancou esta segunda-feira a modalidade "Casa Aberta" para as pessoas com mais de 80 anos que ainda não tenham levado a vacina da gripe e a dose de reforço da vacina contra a covid-19.





Centenas de pessoas juntaram-se esta segunda-feira no Centro de Vacinação do Estádio Universitário de Lisboa neste, que é o primeiro dia da modalidade "Casa Aberta" para as vacinas da gripe e terceira dose da covid-19 para as pessoas com mais de 80 anos. No que toca ao autoagendamento, este já está disponível para maiores de 70 anos.

As filas chegaram às três horas de espera, estando utentes com mais de 200 pessoas à sua frente.

A terceira dose da vacina contra a covid-19 começou a ser administrada a pessoas residentes em lares de idosos com mais de 80 anos. Agora, aqueles que ainda não foram vacinados e tenham recebido a segunda dose há mais de 180 dias (aproximadamente seis meses) podem deslocar-se a um dos mais de 300 centros do país que estão a dar a dose de reforço e a vacina da gripe sem marcação prévia.