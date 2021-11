MP pede 25 anos de prisão para suspeitos da morte de Mota Jr.

O Ministério Público (MP) pediu esta segunda-feira penas próximas dos 25 anos de prisão para os suspeitos da morte do rapper Mota Jr. Os arguidos são João Luizo, Edi Barreiros e Fábio Martins.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã que diz saber que João Luizo é o mentor do assassinato do rapper. A mãe do artista não conteve as lágrimas ao ouvir as alegações finais da procuradora no tribunal de Sintra: "Violência extrema e desnecessária. Mostraram total desprezo pela vítima humana. Largaram corpo e ainda foram à sua residência para roubar. Não admitiram factos nem mostraram arrependimento".

Recorde-se que Mota Jr foi raptado por João Luizo, Edi Barreiros e Fábio Martins à porta da sua casa em São Marcos, Sintra, a 14 de março de 2020. O rapper terá reagido e sido brutalmente espancado.

De acordo com a acusação do MP, a vítima sofreu golpe "mata-leão" (asfixia por trás) por parte de Edi Barreiros e foi depois metido na bagageira de um carro.

Em Sintra, os arguidos pararam para trocar de roupa, uma vez que tinha sangue do rapper, e, entre esta paragem e Sesimbra mataram Mota Jr. O corpo foi largado naquela vila piscatória.

Quando foi encontrado, a vítima estava em avançado estado de decomposição, tendo sido identificado pelas roupas e a bolsa que trazia à tiracolo.