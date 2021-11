Kanye West aparece em público com nova namorada

Ainda no mês passado, o rapper, que mudou legalmente o seu nome para Ye, disse que gostaria de estar com a ex-mulher, Kim Kardashian, que também está aparentemente apaixonada, agora pelo comediante Pete Davidson.





Kanye West parece estar novamente apaixonado. O rapper apareceu em público com a modelo Vinetria de 22 anos. Ainda no mês passado, o rapper, que mudou legalmente o seu nome para Ye, disse que ainda gostaria de estar com a ex-mulher, Kim Kardashian, que também anda ocupada com um novo amor: o comediante Pete Davidson.

Segundo revela o Page Six, West e Vinetria já estão juntos "há algum tempo" e a relação parece estar a rumar para um caminho mais sério, pois apareceram e foram fotografados juntos no primeiro evento público da academia de basquetebol Donda, criada pelo artista, no estado de Minneapolis, nos Estados Unidos.

Este é o segundo romance de Ye depois do divórcio pedido por Kim Kardashian em fevereiro. O casal esteve unido durante sete anos e tiveram quatro filhos: North, de 8 anos, Saint, 5, Chicago, 3, e Psalm, 2. Após a separação, houve rumores de que West e a modelo Irina Shayk estiveram juntos durante um período de tempo, porém várias fontes do Page Six insistem em dizer que eram apenas amigos.

Já Kardashian não se aventurou logo de imediato em novos romances, tendo encontrado agora um novo parceiro. Pete Davidson, ex-namorado da cantora Ariana Grande, e Kim Kardashian têm sido vistos juntos a passear depois de protagonizarem um beijo numa cena do programa de comédia "Saturday Night Live".

De acordo com o mesmo site, a família Kardashian está preocupada com West, uma vez que a relação entre Pete e Kim está a tornar-se mais séria.

"Toda a gente na família está preocupada com a reação de Kanye, visto que a Kim está a passar tanto tempo com o Pete", disse uma fonte. "Kanye disse recentemente que ainda quer estar com ela, por isso não pode estar a levar isto muito bem".