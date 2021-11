Vin Diesel recorre ao Instagram para pedir a The Rock que volte a participar nos filmes Velocidade Furiosa

O ator Vin Diesel está a dar tudo por tudo para tentar convencer Dwayne Johnson, mais conhecido por The Rock, a participar no penúltimo filme da saga de ação "Velocidade Furiosa". A relação entre os dois atores tem andando em maus lençóis desde 2016, porém o braço direto do já falecido Paul Walker não quer deixar de ser amigo do ex-lutador de wrestling.

Diesel, que interpreta o papel de Dominic Toretto, publicou uma fotografia na rede social Instagram, na qual ambos aparecem a contracenar num dos filmes da franquia de Hollywood, ao dizer que as pessoas aguardam pelo final de Velocidade Furiosa e que The Rock tem de aparecer no filme por ter "um papel muito importante a desempenhar". Dwayne Johnson entrou na franquia em 2017 e não quis aparecer no último filme "Velocidade Furiosa 9", que saiu em 2019.

Além disso, o ator também deixou uma nota mais pessoal: "Como sabes, os meus filhos referem-se a sti como o tio Dwayne em casa", acrescentando que quer cumprir a promessa que um dia fez com a falecida estrela do filme Paul Walker, de terminar a saga da melhor forma possível.

Para Vin Diesel, o Agente Hobbs, protagonizado por Dwayne Johnson, "não pode ser interpretado por outro ator". Espero que estejas à altura da ocasião e que cumpras o teu destino", sublinhou na descrição da fotografia.

A produção do filme "Velocidade Furiosa 10" vai começar em janeiro e será lançado em abril de 2023, nos Estados Unidos. O último filme será "Velocidade Furiosa 11", que, em princípio, chegará aos cinemas logo em 2024.