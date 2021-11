Homem francês encontrado inconsciente após queda com parapente em Vila do Bispo

Um homem de nacionalidade francesa, de 74 anos, sofreu uma queda acidental enquanto praticava parapente, na praia da Cordoama, em Vila do Bispo, tendo ficado inconsciente.

Depois do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) receber o alerta pelas 13h50, os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lagos foram ativados para o local, indicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), esta segunda-feira, em comunicado.

De seguida, também chegaram ao terreno elementos dos Bombeiros Voluntários Vila do Bispo e uma equipa do INEM, que encontraram a vítima inconsciente, tendo "recuperado os sentidos após ter sido estabilizada" por estes elementos. O homem foi retirado do areal com o apoio da Polícia Marítima e transportado por um helicóptero do INEM para o Hospital de Faro.