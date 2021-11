António Costa diz que negociou OE "até ao último minuto" e realça atitude do Presidente da República

O primeiro-ministro reage pela primeira vez ao chumbo do Orçamento do Estado e diz que fez tudo para não "matar OE à nascença" e recusa-se a explicar o que levou o PCP e Bloco de Esquerda a votar contra: "Não quero abrir feridas que importa sarar".





O primeiro-ministro falou pela primeira vez, em entrevista à RTP1, sobre o chumbo do Orçamento do Estado (OE) para 2022, doze dias depois da votação que abriu portas a uma crise política, levando o Presidente da República a decidir dissolver o Parlamento e a antecipar as eleições legislativas para 30 de janeiro de 2022.

António Costa disse que o Governo fez "tudo" o que estava ao seu alcance para não "matar o OE à nascença". "Estivemos a negociar até ao último minuto", realçou o chefe do Governo, que se recusou em explicar o que levou o PCP e o Bloco de Esquerda a chumbar o OE. "Tenho-os ouvido e não lhes tenho respondido e não vou responder. Não quero abrir feridas que importa sarar", afirmou Costa, ao acrescentar: "Sinto que o país sente que os políticos não tiveram respeito pelo sofrimento que as pessoas tiveram".

Quanto à decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro sublinhou que "ninguém pode dizer que foi enganado pelo Presidente da República”, nem "é possível apontar o dedo", uma vez que, analisando todas as opções, o chefe de Estado escolheu "a menos má de todas as más soluções”.