Estádio Universitário com filas no arranque da casa aberta da vacinação contra a covid-19

No dia em que teve início o regime de casa aberta para as pessoas com 80 ou mais anos que queiram ser inoculadas contra a gripe e a covid-19, centenas de idosos estiveram no Centro de Vacinação do Estádio Universitário, em Lisboa, sendo que as filas chegaram às três horas de espera e alguns utentes tiveram mais de 200 pessoas à sua frente.

“Antes de se dirigirem a um centro de vacinação, devem consultar o horário da casa aberta do Centro de Vacinação da sua residência e procurar, sempre que possível, os períodos da tarde, que têm geralmente menos afluência”, lembrou a Direção-Geral da Saúde (DGS) num comunicado enviado, no passado domingo, aos órgãos de informação. Contudo, na capital, os idosos optaram por aproveitar o arranque desta modalidade em vigor num dos mais de 300 centros de vacinação existentes no país.

Desde 26 de outubro, os utentes que se inserem nesta faixa etária já podem escolher a data, bem como o local onde pretendem ser inoculados, através do auto agendamento. Agora, também desde esta segunda-feira, o auto agendamento das pessoas com 70 ou mais anos já está disponível. Este decorrerá por meio do portal covid-19, onde é possível agendar a administração das duas vacinas em simultâneo. “No entanto, no Centro de Vacinação, o utente poderá optar pela toma de apenas uma delas”, informou a DGS, acrescentando que os utentes continuarão a ser convocados por SMS para a coadministração ou somente para a toma da vacina contra a gripe.

Início da 5.º vaga? Através do estudo “Covid-19 em Portugal: situação atual e perspetivas para o futuro”, os professores Manuel Carmo Gomes e Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa), deixaram claro que “é previsível que neste outono e inverno em que agora entramos, continuemos a ter uma incidência diária de várias centenas de casos e um pequeno número de óbitos”.

Tendo situado o início do texto, ao nível temporal, neste domingo, começaram por elucidar que “a persistência de Rt>1 origina crescimento exponencial da incidência o qual é passível, em situação prolongada, de originar situações de elevada pressão hospitalar”. A título de exemplo, ontem os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados e constatou-se que ambos os índices aumentaram em todas as regiões de do país.

Ao analisarmos o boletim da DGS, entendemos que Portugal tem atualmente uma incidência de 116,9 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, constituindo este um aumento considerável face à incidência de 106,1 casos reportado na sexta-feira, e Portugal continental de 116,4. Também o RT subiu, situando-se tanto a nível nacional como continental em 1,08. Na sexta-feira, era de 1,04 em todo o país e 1,03 no continente.

Devido a este panorama, os investigadores avançaram que estes dados “sugerem um ressurgimento apreciável da infeção, sendo provável que estejamos a assistir ao início da 5.ª vaga”, pois, “nos últimos dias, o valor médio do Rt tem-se situado acima de 1,1”. Na perspetiva de Carmo Gomes e Antunes, se este Rt se mantiver, o número de novos casos deverá ter a tendência para duplicar a cada 30 dias.

Na eventualidade de ser este o cenário vivido, “poderemos chegar aos 2000 casos diários na primeira metade de dezembro”. Apesar de terem mencionado que este agravamento da situação epidemiológica poderia originar uma pressão sobre o sistema hospitalar que se pode comparar com aquela que foi vivida no período pré-vacinação, acreditam que “o reforço vacinal dos mais idosos nas próximas semanas, se suficientemente rápido, deverá compensar o decaimento da proteção que tinham obtido por vacinação no início do ano, permitindo que atravessem o inverno com baixa probabilidade de contrair doença grave”.