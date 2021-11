Alianças do futuro

Depois de falhada a geringonça, ou Aliança Política da Esquerda, estão em alta os defensores do Bloco Central. E tamb, possa indicar outra coisa.no PS se pediu para evitarem ataques ém os que o contestam.

De facto, não se vê outra saída eleitoral, sem uma maioria absoluta. Até porque os pequenos partidos, mesmo que não queiram ser só populistas e reivindicativos, sem olharem ao realismo da vida, não estão habituados em Portugal a negociações, e querem impor à força os seus programas aos maiores.

Ora já se viu que as Alianças (sobretudo) à esquerda e à direita não resolvem grande coisa, com a cultura caseira. Assim, o BC acaba por se impor por si, embora diminua as margens de alternativas, sempre saudáveis em democracia.

Embora as últimas notícias, ao darem conta de que no PS se pediu para evitarem ataques à esquerda, possa indicar outra coisa. E a emtrevista do PM à RTP também. Para já não falar nos obstáculos levantados por Paulo Rangel.