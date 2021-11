"Todos nós merecemos ter orgasmos". Demi Lovato lançou a sua própria linha de vibradores

Demi Lovato anunciou, na terça-feira, o lançamento do seu mais recente “projeto”. O ‘Demi Wand’ [A varinha mágica de Demi, na tradução livre] é uma parceria com a Bellesa, um site de pornografia dedicado ao sexo feminino, e promete oferecer “prazer” a todas as mulheres.

O vibrador já está à venda no site da marca, custa 79 dólares, cerca de 68 euros, e está disponível em duas cores – amarelo e bege.

“Não há nada mais poderoso do que ter prazer com as suas próprias mãos. Passamos muito tempo a fingir que não somos seres sexuais – é hora de colocar esse estigma de lado. Todos nós merecemos prazer. Todos nós merecemos ter orgasmos”, lê-se na descrição do objetivo.