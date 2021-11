Lady Gaga revela que usou vestido à prova de balas na tomada de posse de Joe Biden

Lady Gaga revelou que usou um vestido à prova de balas para cantar na tomada de posse de Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos, em janeiro de 2021.

A cantora, de 35 anos, relembrou o momento vivido em Washington numa entrevista à Vogue britânica, referindo que foi um dos dias que mais a orgulha em toda a sua vida, e contou que o vestido, da Schiaparelli Haute Couture, estava pronto para a proteger.

“Aquele foi um dos dias dos quais mais me orgulho em toda a minha vida. Como muitas pessoas nos Estados Unidos, sentia um medo profundo enquanto Trump era Presidente, e livrar-me do 45º [Presidente] e receber o 46º [Presidente] é algo que poderei contar aos meus filhos”, começou por dizer.

"Cantei com um vestido Schiaparelli à prova de balas. Não sei se as pessoas sabem isto sobre mim, mas se eu não fosse quem sou hoje, teria sido jornalista de investigação. Esse era um dos meus sonhos", acrescentou.

Gaga falou ainda sobre o acessório que levou ao peito, em forma de pomba. "Quando vi aquela pomba dourada, soube logo que era a peça perfeita”, sublinhou.

“Nunca me vou esquecer da conversa que tive com o jovem [soldado] que me acompanhou [até o púlpito] e que me perguntou se eu estava nervosa. Disse ‘sim’, mas às vezes a moda pode dar-te asas… Como uma pomba”, rematou.