Buscas em casa de Mário Machado por causa de publicação na Internet levam a detenção por posse ilegal de arma

Mário Machado foi detido em flagrante delito por posse ilegal de arma, revelou fonte policial à agência Lusa. A detenção ocorreu durante uma busca da Polícia Judiciária (PJ), no âmbito de uma investigação por suspeitas de crimes de ódio e incitamento à violência através de comentários feitos na internet.

O advogado de Mário Machado, José Manuel Castro, já tinha confirmado à agência de notícias que a detenção ocorreu por causa de “uma publicação na Internet já com alguns anos”.

“Mário Machado foi detido, concretamente, por uma publicação na Internet já com alguns anos. Foi esse o motivo que levou à origem da detenção. Era uma publicação em que apelava à detenção de um indivíduo que terá cometido um homicídio numa discoteca no Algarve. Curiosamente, nessa publicação não vinha referida a cor de pele ou etnia de ninguém", disse o advogado.

Em causa está o homicídio do jovem Lucas Leote, de 19 anos, à porta da discoteca Lick, em Vilamoura. Na altura, Mário Machado partilhou na página de Twitter do movimento Nova Ordem Social a notícia do Correio da Manhã que divulgava a identidade do suspeito do assassinato, de raça negra.

"Procura-se assassino! Não o entreguem às autoridades, se souberem do seu paradeiro enviem-nos mensagem privada", lia-se.

José Manuel Castro frisou que o processo está “em segredo de justiça” e recusou-se comentar sobre as informações que dão conta de alegadas buscas na residência de Mário Machado.

O ex-líder da Frente Nacional está “confiante” e deverá ser ouvido nas próximas horas nas da Polícia Judiciária ou do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

"Como se configuram os factos, [estes] não admitem medida privativa de liberdade. Está [Mário Machado] confiante de que ainda hoje ou, o mais tardar, amanhã sairá em liberdade", acrescentou.

Mário Machado foi detido, esta terça-feira pelas 7h, pela PJ em sua casa, em Santo António dos Cavaleiros, Loures.

Notícia atualizada às 13h34.