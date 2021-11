Criador de 'Squid Game' confirma segunda temporada da série

Hwang Dong-hyuk, o ‘cérebro’ por trás do sucesso de ‘Squid Game’, revelou, esta terça-feira, que a série irá contar com uma segunda temporada. Num evento da Netflix, o produtor confirmou que a personagem principal, Gi-hun, voltará e “fará algo pelo mundo”. No entanto, a estreia ainda poderá demorar.

“Tem havido tanta pressão, tantos pedidos e tanto amor por uma segunda temporada. Sinto que não nos deixaram escolha”, afirmou. “Mas direi que haverá de facto uma segunda temporada. Neste momento está na minha cabeça, estou a iniciar o processo de planeamento”.

No entanto, Hwang Dong-hyuk frisa que ainda é “demasiado cedo” para estimar a data de lançamento da nova temporada.

‘Squid Game’ foi lançada mundialmente a 17 de setembro de 2021, através da Netflix, e tornou-se na série mais vista de sempre na plataforma de streaming, ao chegar à lista de ‘mais vistos’ em 94 países.