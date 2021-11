Registado um caso da variante Mu no Norte. Gamma e Beta não são detetadas há semanas

A variante Delta apresenta uma frequência de 99,7% em Portugal, revelou, esta terça-feira, o mais recente relatório de situação sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). O único caso “não-Delta” refere-se a um caso da variante ‘Mu’, associada à Colômbia, registado na região Norte.

Nas últimas semanas, foram detetadas 22 sublinhagens da variante Delta, mas apenas “sublinhagem AY.42 apresentou uma frequência relativa com tendência crescente”.

O relatório contém uma amostra que “envolveu laboratórios distribuídos pelos 18 distritos de Portugal continental e pelas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, abrangendo uma média de 128 concelhos por semana” e, de acordo com os dados analisados, a variante Delta apresenta uma frequência relativa de 99,7% na semana 43 (entre 25 e 31 de outubro), com dados ainda em atualização, “sendo que a única sequência ‘não-Delta’ detetada refere-se a um caso associado à variante ‘Mu’ (variante com grande expansão na Colômbia), identificado na região Norte”.

Desde a semana 40, que “é apresentada uma evolução semanal da frequência relativa das diversas sublinhagens da variante Delta”, definidas com o prefiro AY. “Esta subclassificação, através do agrupamento de vírus com maior proximidade genética/epidemiológica entre si, facilita a monitorização contínua da evolução genética e dispersão geotemporal de SARS-CoV-2, potenciando a deteção precoce de novas constelações de mutações (i.e., variantes) de interesse”, explica o INSA.

Esta discriminação em sublinhagens não indica, contudo, que as variantes apresentem “diferenças funcionais”, tais como maior transmissibilidade, associação a doença severa ou maior capacidade de evasão ao sistema imunitário.

Em Portugal, foram analisadas 10.943 sequências da variante Delta, que se dividem mais de 40 sublinhagens. O INSA destaca “a atual circulação de diversas” destas sublinhagens, sendo que 22 foram detetadas consecutivamente nas últimas três semanas ou na atual semana em análise. “A nível nacional, apenas a sublinhagem AY.42 apresentou uma frequência relativa com tendência crescente, apresentando um aumento marcado de frequência relativa entre as semanas 40 (1,5%) e 42 (7,4%) a nível nacional, o qual está provavelmente associado à ocorrência de surtos locais em várias regiões, particularmente na Região Centro”, lê-se.

Já a nível regional, “verificou-se um aumento da circulação da sublinhagem AY.4.2 nas semanas 42 e 43, onde representou 1,8% e 3,2% (valor provisório) das amostras analisadas a nível nacional”.

“Contudo, é de notar que os casos detetados nesse período foram detetados exclusivamente no Algarve (16 casos) e na Madeira (3 casos), tendo sido detetados no total, até à data, 28 casos associados a esta sublinhagem em Portugal, os quais representam várias introduções independentes desta sublinhagem no país”, frisa o documento.

O relatório refere ainda que não é detetado qualquer caso associado à variante Gamma (P.1) desde a semana 37 (13 a 19 de setembro), situação semelhante à variante Beta, que não é detetada desde a semana 29 (19 a 25 de julho).

Desde abril de 2020, o INSA tem vindo a desenvolver o 'Estudo da diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal', com o objetivo de “determinar os perfis mutacionais do SARS-CoV-2 para identificação e monitorização de cadeias de transmissão do novo coronavírus” e identificar “novas introduções do vírus em Portugal”.

Até à data, foram analisadas 20.424 sequências do genoma do novo coronavírus, obtidas de amostras colhidas em mais de 100 laboratórios, hospitais e instituições, representando 303 concelhos de Portugal.