Surto de covid-19 encerra escola básica em Marvão

Um surto de covid-19 levou a Escola Básica Dr. Manuel Magro Machado, em Marvão, Portalegre, a encerrar esta segunda-feira. Pelo menos 22 pessoas estão infetadas com o vírus, afirmou o presidente do município, Luís Vitorino, à agência Lusa.

O autarca não especificou a identidade dos infetados, ao dizer que são "funcionários, alunos e pessoal na comunidade", nomeadamente encarregados de educação, e ainda admite que poderão haver mais casos.

"Face a esta situação, o município de Marvão, o agrupamento de escolas e a Administração Regional de Saúde do Alentejo acionaram o plano de contingência e decretaram isolamento profilático obrigatório a todas as turmas do ensino pré-escolar e 1º ciclo desta escola, bem como a professores e funcionários que, ao longo das próximas horas, serão também todos testados", informou o município através de uma publicação partilhada na rede social Facebook.