Desconto nos combustíveis começa amanhã. Veja aqui a lista de postos de abastecimento onde pode obter o AUTOvoucher

É já esta quarta-feira que pode começar a beneficiar do desconto AUTOvoucher do Governo, quando for encher o depósito do seu carro nos postos de abastecimento. Ao estar inscrito no Programa IVAucher, poderá receber um desconto no valor de 10 cêntimos por litro de combustível, num total de 50 litros por mês. A iniciativa arranca amanhã e irá terminar em março de 2022.

De acordo com um comunicado, enviado pelo gabinete do Ministério das Finanças, esta terça-feira, "cerca de dois terços dos postos de abastecimento de combustíveis do Continente e Regiões Autónomas" já aderiram ao programa, estando garantida "uma cobertura na esmagadora maioria dos concelhos". Contudo, a nota também indica que este número poderá "crescer nas próximas semanas".

Os postos de combustíveis que aderiram a esta iniciativa estão identificados com o Selo AUTOvoucher. Clique aqui para ver quais são os postos onde poderá obter o desconto.

"Após o primeiro consumo do mês num posto de abastecimento de combustível aderente, independentemente do seu valor, o desconto total será reembolsado na conta bancária do contribuinte, no prazo máximo de dois dias úteis", afirma o comunicado, acrescentando ainda que o valor que não for utilizado num mês por consumidor registado "transita para os meses seguintes, podendo assim os consumidores acumular saldo para utilização no futuro".

Os consumidores que já estão registados no Programa IVAucher estão automaticamente disponíveis para usufruir do AUTOvoucher, assinalou ainda a nota. Já aqueles que não aderiram, podem registar-se "a qualquer momento" na plataforma IVAucher - www.ivaucher.pt