Cinemas tiveram mais espetadores e receitas até outubro do que em todo o ano de 2020

De acordo com os números divulgados na terça-feira pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), foram 971 mil as pessoas a ir às salas, em outubro (mais do triplo dos números verificados no mesmo mês de 2020).

Em termos de receita, outubro fixou-se em 5,7 milhões de euros, quando, no homólogo de 2020, havia sido 1,4 milhões.

Por isso, o acumulado de 2021 até outubro, em termos de números de espetadores e de receita, já ultrapassou o total alcançado nos 12 meses de 2020: no ano passado foram às salas de cinema 3,802 milhões de pessoas e registaram-se 20,6 milhões de euros de receita, enquanto, entre janeiro e outubro de 2021, foram 3,84 milhões os espetadores e 21,5 milhões de euros as receitas.

No topo da lista de filmes mais vistos do ano, está o mais recente capítulo da série James Bond, de Cary Joji Fukunaga, que com apenas um mês em sala, foi sido visto por 386 mil pessoas. Segue-se “Velocidade Furiosa 9”, de Justin Lin - acima das 376 mil pessoas viram o segundo classificado, entre junho e outubro.

No que toca ao filme português mais visto do ano, este continua a ser “Bem Bom”, de Patrícia Sequeira, com 87 mil espetadores, seguindo-se “Sombra”, de Bruno Gascon, visto por 10 mil pessoas desde a estreia no dia 14 de outubro.

Os números do ICA são recolhidos de um total de 160 recintos, com 527 ecrãs e capacidade para 100.904 pessoas.