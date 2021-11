Morreu antigo deputado do PSD e ex-administrador da Eurosondagem Rui Oliveira e Costa

Rui Oliveira e Costa morreu, esta terça-feira, aos 73 anos devido a uma doença prolongada. Foi antigo deputado do PSD e professor de Ciências Políticas na Universidade Lusófona.

Também chegou pertencer ao painel de comentadores desportivos do programa da SIC Notícias "O Dia Seguinte". Esteve presente em vários cargos diretivos: foi dirigente da UGT, ex-administrador na Eurosondagem e ainda membro do Conselho do Sporting Clube de Portugal.

O clube leonino já divulgou uma nota de pesar no site oficial. "O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Rui Oliveira e Costa, Sócio n.º 11231, antigo membro do Conselho Leonino e antigo director do Jornal Sporting, que faleceu esta terça-feira aos 73 anos".

A UGT - União Geral de Trabalhadores também já apresentou os "mais sentidos pêsames" à família. Em comunicado, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, disse que "está de luto" pela morte de um dos seus fundadores, que morreu "depois de uma luta titânica contra uma doença que o venceu".

Notícia atualizada às 22h59