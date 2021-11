Clientes de supermercado lutam com machado de cozinha e garrafa de azeite

Dois clientes de um supermercado em Rio Tinto, em Gondomar, distrito do Porto, envolveram-se esta terça-feira numa luta no parque de estacionamento do estabelecimento motivada pela distância que existência entre os dois na fila para as caixas de pagamento.

De acordo com o Correio da Manhã um dos homens tinha 70 anos e o outro 55. Um deles começou a atacar o outro com um pequeno machado de cozinha sendo que o "inimigo", para se defender, lhe começou a bater com uma garrafa de azeite.

Um outro cliente tentou separar os dois mas sempre com a visível preocupação de uma voz feminina: "Não te metas tu Rui, que tu tens filhos".

Até ao final do dia de ontem não tinham sido apresentadas quaisquer queixas pelas agressões.

Veja aqui o vídeo: