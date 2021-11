Mãe da criança morta em Grândola já tinha feito queixa do ex-marido à GNR

Phoebe Arnold, a mãe do menino de três anos encontrado morto junto ao pai, em Grândola, alegadamente num caso de homicídio seguido de suicídio, já tinha apresentado queixa do ex-marido à Guarda Nacional Republicana (GNR). Em causa estava o facto de o designer alemão Clemens Weisshaar ter falhado a data de entrega do filho e proferido várias ameaças à ex-mulher.

A notícia é avançada pela SIC Notícias, que revela que a queixa foi formalizada no próprio dia. O casal estava separado desde julho, mas a guarda legal da criança ainda não estava definida, motivo pelo qual o caso não poderia ser considerado rapto ou sequestro.

Segundo a estação de Paço de Arcos, que cita fonte da GNR, a autoridade procurou o homem e a criança durante vários dias, mas o Procurador acabou por passar o caso para a Polícia Judiciária, após ouvir a mãe e realizar uma avaliação de risco.

Recorde-se que o corpo do homem, de 44 anos, e do filho foram encontrados na localidade de Mosqueirões, em Grândola, durante a manhã de domingo.