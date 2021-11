Paul Rudd eleito homem mais sexy de 2021

O ator Paul Rudd foi eleito pela revista People o homem mais sexy de 2021.

À revista o ator, de 52 anos, revelou a sua humildade ao dizer que acredita que há muitas outras pessoas que deveriam ganhar o prémio.

"Eu tenho noção suficiente para saber que quando as pessoas souberem que eu fui escolhido vão ficar surpreendidas e perguntas 'O quê?'".

Rudd afirma que pensa em si mesmo como "um marido e um pai" e que, quando não está a trabalhar, aquilo que gosta de fazer é de estar em casa com a família. Recorde-se que o ator é casado há 18 anos com Julie Yaeger, da qual tem dois filhos: Jack, com 17 anos, e Darby, com 12.

O ator conta que que a mulher foi a única pessoa a quem tinha inicialmente contado sobre o título.

"Ela ficou estupidificada", disse acrescentado que "foi muito querida".

"Depois de algumas gargalhadas e algum choque ela disse: 'Oh, eles acertaram'. Isso foi muito querido. Ela provavelmente não estava a ser honesta mas o que é que haveria de dizer?".

Agora que é oficialmente sexy, Paul Rudd espera que a sua vida mude:

"Espero ser finalmente convidado para alguns daqueles jantares sexys com o [George] Clooney, o [Brad] Pitt e o [Michel] B Jordan", disse o ator em tom de gozo.

"E acredito que a partir de agora vou estar em muitos mais iates. Estou entusiasmado para expandir a minha vida de iate", rematou.