Bella Hadid revela que chora praticamente "todas as noites"

A modelo Bella Hadid decidiu seguir as pisadas da cantora Willow Smith, de 21 anos, e recorreu ao Instagram para desabafar sobre as suas inseguranças e aquilo que a deixava ansiosa e depressiva.

“Esse sentimento de pensares se és bom o suficiente ou não ou seres inseguro sobre o teu trabalho é natural, mas, ao mesmo tempo, sinto que é ensinado. Todos os seres humanos são diferentes, cada um tem algo tão especial e único para oferecer. E as pessoas esquecem-se que estão todos basicamente a sentir-se da mesma maneira: perdidos, confusos, sem saberem bem porque estão assim. Essa ansiedade, tipo, toda a gente a sente e estão a encobri-la de alguma forma”, começou por dizer.

Num vídeo onde aparece a chorar, a modelo de 25 anos conta que cenário "é praticamente" o seu “dia-a-dia, todas as noites, há vários anos”. “As redes sociais não são reais. Para quem está a lutar, por favor, lembrem-se disso. Às vezes tudo o que tens de ouvir é que não estás sozinho”, acrescentou.

Bella Hadid, que cresceu sob as luzes da ribalta – filha do empresário Mohamed Hadid e da ex-modelo holandesa Yolanda Hadid – revelou que sofreu "muitos colapsos e burnouts", mas já sabe como lidar com a situação.

“Já tive colapsos e burnouts suficientes para saber isto: se trabalhares duro o suficiente, passares tempo sozinho para entenderes os teus traumas, gatilhos, alegrias e rotinas, vais sempre conseguir entender ou aprender mais sobre a tua própria dor e como lidar com isso”, terminou.