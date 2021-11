Edifício novo do Taguspark distinguido com Prémio internacional Architecture MasterPrize

A OPENBOOK foi premiada pela Architecture MasterPrize – que “elege os melhores projetos de arquitetura, design de interiores e paisagismo em todo o mundo” – pelo projeto dos escritórios da PHC Software, no Taguspark, Oeiras. Além de ser a galardoada na categoria ‘workplaces’, a empresa portuguesa de arquitetura recebeu ainda uma menção honrosa na categoria ‘commercial architecture’.

O edifício da multinacional, com origem portuguesa, tem “quatro mil e 500 metros quadrados acima do solo e é uma imponente estrutura de betão e vidro”. Já a “formalidade do exterior é complementada com o ambiente moderno e descontraído do interior: a enorme entrada convida a ficar, um espaço amplo que serve simultaneamente como hall, auditório e hub social”, destaca a OPENBOOK em comunicado.

No total, existem três pisos “onde se multiplicam as áreas de trabalho, salas de reuniões e zonas de convívio e lazer (como sala de jogos e de música, biblioteca digital ou sala de massagens)”.

A empresa de arquitetura ganhou ainda uma segunda menção honrosa na categoria ‘commercial architecture’ pelo projeto de arquitetura realizado para uma moradia unifamiliar em Cascais.

A moradia foi criada “através de um jogo de volumes com diferentes texturas e materiais” e “conjuga a geometria sóbria das suas linhas retangulares com o terreno acidentado, criando uma ligação harmoniosa com a natureza em redor”.

“Estes prémios são o reconhecimento internacional da qualidade do trabalho que temos vindo a desenvolver em diferentes áreas, dos projetos corporativos aos residenciais”, explica Paulo Jervell da OPENBOOK, citado na nota.