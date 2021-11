Pedro Emanuel não é mais treinador do Al Nassr

É o fim da linha para Pedro Emanuel como técnico do Al Nassr, da Arábia Saudita. O ex-jogador do FC Porto, de 46 anos, tinha chegado ao clube no início do mês de outubro, mas, depois de uma série de resultados aquém do expectável, o emblema saudita acabou por rescindir contrato com o português. Pedro Emanuel comandou cinco jogos, três dos quais para o campeonato, e alcançou apenas um triunfo, na Liga dos Campeões Asiática (5-1 sobre Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos).

"O clube decidiu terminar o contrato com o míster Pedro Emanuel. Desejamos-lhe sorte", pode-se ler num comentário do Al Nassr nas redes sociais.

Esta foi a segunda passagem de Pedro Emanuel pela Arábia Saudita, onde tinha também treinado o Al Taawon. Depois do fim da sua carreira como jogador, foi também treinador do Al Ain (Emirados Árabes Unidos), Almería (Espanha), Apollon Limassol (Chipre), Arouca, Estoril e Académica.