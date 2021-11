GNR encontra homem que tinha sido dado como desaparecido em Fátima

Um homem de 63 anos que, ao final da tarde de terça-feira, tinha sido dado como desaparecido, foi esta quarta-feira encontrado pelo Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento Territorial de Tomar, juntamente com o Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI) e com militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro.

O alerta foi dado pelo lar do qual o homem era utente, pelas 17h30 de ontem, lê-se numa nota da GNR. Foram encetadas todas as diligências policiais para o encontrar, percorrendo a área envolvende.

O idoso acabou por ser "localizado nas primeiras horas da manhã do dia de hoje, por um binómio do Grupo de Intervenção Cinotécnico e por uma equipa de drones da UEPS, a deambular num caminho de terra batida relativamente perto do local do desaparecimento", refere o mesmo comunicado.

Foi acionada a assistência médica para o local, tendo o homem sido transportado para uma unidade hospitalar, "para avaliação e monitorização do seu estado de saúde".

A ação contou com o apoio de elementos da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento e dos Bombeiros Voluntários de Fátima.