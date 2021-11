Elton John condecorado pelo príncipe Carlos

Elton John foi condecorado pelo príncipe Carlos, esta quarta-feira, 10 de novembro, no palácio de Windsor.

O cantor foi investido membro da Order of the Companions of Honour (Ordem dos Companheiros de Honra) – uma distinção da família real britânica que começou a ser atribuída em 1917, pelo rei George V, àqueles que tenham feito grandes contribuições nas artes, ciências, medicina ou governação.

“Uma honra incrível ser investido membro da Ordem dos Companheiros de Honra em reconhecimento dos meus serviços à música e à luta para acabar com a SIDA através da Elton John AIDS Foundation”, escreveu o músico, de 74 anos, no Instagram.