Vídeo mostra adolescente a ser violentamente agredida em jogo de basquetebol. Agressora é filha de ex-jogador da NBA

A mãe de uma adolescente de 15 anos, residente no condado de Orange, na Califórnia, Estados Unidos, apresentou uma queixa na polícia, depois de a filha ser agredida durante um torneio de basquetebol feminino, no passado domingo.



A mulher, identificada como Alice Ham, utilizou as redes sociais para partilhar um vídeo, que tem já milhares de visualizações, que mostra o incidente que envolveu a adolescente e outra jogadora da equipa adversária. Nas imagens é possível ver a jogadora a derrubar a filha de Ham, em campo, depois de cair. As duas voltam-se a levantar e, nesse momento, a jogadora vira-se e dá um violento murro na cara da adolescente, fazendo-a cair.

Em declarações à impressa internacional, a mulher diz que a filha sofreu uma concussão cerebral e não consegue ir à escola ou concentrar-se deste então.

"Quero que a filha e a mãe sejam responsabilizadas", disse Alice Ham, que acusa a mãe da outra jovem de incitar a agressão. "Este tipo de comportamento é condenável e não pode acontecer nos desportos juvenis", acrescentou.

A agressora não foi identificada publicamente, mas sabe-se que é filha de um ex-jogador da NBA.

“A minha cliente e a sua família estão profundamente arrependidas. Este é um infeliz incidente envolvendo uma estudante atleta muito trabalhadora e promissora. Devemos manter alguma abertura e ter em mente que esta é uma jovem menor que cometeu um erro”, indica.



“Os comentários nas redes sociais em resposta a este incidente são motivo de grande preocupação tanto para a menor como para a sua família. Solicitamos respeitosamente que lhe seja dado o benefício da dúvida e que a sua privacidade seja respeitada devido à sua tenra idade”, acrescentou.