Matthew McConaughey diz que não sabe se vacinará os filhos contra covid-19

O ator Matthew McConaughey, de 52 anos, que é casado com a empresária e modelo brasileira Camila Alves, de 39, mostrou hesitação em vacinar os seus filhos mais novos, durante uma entrevista ao The New York Times, na terça-feira.

"Eu não quero ser obrigado a vacinar as crianças mais novas. Ainda quero saber mais informações sobre a vacina", disse o ator quando interrogado sobre sua posição relativamente às vacinas infantis. O ator revelou ainda que não vacinou os três filhos, Levi, de 13 anos,Vida, de 11, e Livingston, 8, mesmo depois das autoridades de saúde dizerem que elas podem ser imunizadas.

"Se eu acho que existe algum tipo de fraude ou teoria da conspiração? Não, não acho!”, declarou o artista. McConaughey sugeriu ainda que o público "saia" dessa "narrativa", insistindo que "não há uma teoria da conspiração sobre as vacinas".

A Food and Drug Administration autorizou a vacina contra coronavírus da Pfizer-BioNTech para uso de emergência em crianças de 5 a 11 anos na semana passada. As autoridades de saúde começaram a expressar confiança na segurança da vacina para crianças.

McConaughey, que lançou a ideia de concorrer ao cargo de governador do Texas, disse que não é contra as vacinas, apenas quer "mais informações" sobre elas.