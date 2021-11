LVT volta a ser a região com mais novos casos, mas no Centro registaram-se mais de 350 novas infeções

Todas as regiões do continente reportaram pelo menos uma morte, exceto o Alentejo. O Centro que ontem tinha registado mais novos casos, deu hoje este lugar a Lisboa e Vale do Tejo, contudo, a região continua a registar um número diário de infeções muito elevado.





Nas últimas 24 horas, foram diagnosticados 1.477 novos casos de covid-19 em Portugal e registadas nove mortes associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira, o país soma agora um total acumulado de 1.102 438 infetados desde o início da pandemia, dos quais 18.231 não resistiram. Todas as regiões do continente reportaram pelo menos uma morte, exceto o Alentejo.

Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a região que registou maior número de novas infeções nas últimas 24 horas, ao reportar 549 casos de covid-19. Já o Centro, que diagnosticou mais casos ontem, continua a registar um grande número de novos casos (365), sendo a segunda região com mais novos infetados, segundo os últimos dados atualizados às 23h59 de ontem. Segue-se o Norte com 322 novos contágios, o Algarve com 118 e o Alentejo com 74. No arquipélago da Madeira foram registadas 44 novas infeções e no dos Açores apenas cinco.

Dos nove óbitos registados, três ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e outros três no Norte, dois no Algarve e um no Centro. O Alentejo foi a única região do continente, juntamente com as Regiões Autónomas, que não reportou nenhuma morte por covid-19.

Pela quinta vez consecutiva, o número de internados devido à covid-19 subiu: há agora 383 pessoas infetados nos hospitais portugueses, mais três do que ontem. Já nas Unidades de Cuidados Intensivos, estão 64 pessoas, mais duas do que no último balanço.

Por outro lado, mais 746 pessoas venceram a doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 1.048.957.

Há agora 35.250 casos ativos no país, mais 722 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 26.920 contactos em vigilância, quase mais mil pessoas face ao último boletim. Sublinhe-se que o país não registava mais de 35.000 casos ativos há quase dois meses. O último valor tão elevado foi reportado a16 de setembro, quando estavam ativos 35.165 casos.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados ontem, quarta-feira, e serão renovados amanhã. Portugal já está na zona vermelha da matriz de risco.

A incidência nacional é de 125,4 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 124,8. Já o Rt é de 1,12 a nível nacional e continental.

Consulte aqui o boletim da DGS