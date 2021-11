Portugal fica a um ponto de se apurar diretamente para Mundial 2022 ao empatar contra República da Irlanda

Portugal empatou a zero bolas com a República da Irlanda, na cidade de Dublin, esta quinta-feira. A seleção das quinas está agora a um ponto de se qualificar para o Mundial de 2022 no Qatar.

O resultado do jogo, no qual o defesa Pepe acabou por ser expulso aos 82', permite à seleção nacional chegar à liderança do grupo, com os mesmos 17 pontos do que a seleção da Sérvia, porém a equipa do selecionador Fernando Santos tem a melhor diferença de golos (16-4 contra 16-8). De salientar que Pepe não poderá jogar na próxima e última partida para o apuramento.

Agora, Portugal só precisa de mais um ponto, ou seja um empate, no próximo jogo contra a Sérvia, este domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, para se apurar diretamente para o campeonato mundial de seleções. Caso a equipa das quinas perca, será relegada para os play-offs.