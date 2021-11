Portugal já administrou um milhão de doses da vacina contra a gripe e 450 mil de reforço contra a covid-19, revelou, esta sexta-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Governo quer dar dose de reforço a todas as pessoas com mais de 65 anos até 19 de dezembro.

As declarações foram proferidas na conferência de imprensa sobre a campanha de vacinação contra a covid-19 e a gripe sazonal, na qual estão presentes, além de Lacerda Sales, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, e o coronel Carlos Penha-Gonçalves, responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19.

Lacerda Sales destacou o “marco assinalável do país” e que a campanha de vacinação contra a covid-19 foi algo “sem precedentes na nossa História”. Apesar de “estarmos agora noutra fase” do plano de vacinação, “devemos continuar focados no objetivo primordial que é proteger as pessoas”, frisou.

Agora é “necessária uma atitude preventiva” que passa pela dose de reforço contra a covid-19, sendo algo “fundamental para não dar um passo atrás”. “Faremos de tudo para que não aconteça, mas continuamos a precisar do contributo de todos”, apelou.

Este fim de semana a vacinação da dose de reforço será feita em regime “casa aberta”, pelo que é expectável que o tempo de espera para a inoculação aumente, segundo o governante, lembrando que a localização dos centros de vacinação pode ser consultada no site da Direção-Geral de Saúde (DGS) e que os mesmos estão abertos das 9h às 17h.

Lacerda Sales anunciou ainda que os profissionais do setor social e dos bombeiros responsáveis pelo transporte de doentes vão começar a ser vacinados com a terceira dose dia 27 de novembro. Já os profissionais de saúde começam a ver vacinados já na próxima segunda-feira.

Na sua intervenção, Graça Freitas revelou que a norma sobre a vacinação de pessoas recuperadas será divulgada “nos próximos dias”.

“Estamos numa nova etapa da vacinação e essa nova etapa tem patamares. Começámos com as pessoas com mais de 80 anos”, afirmou, acrescentando que os “recuperados vão entrar num destes patamares”.