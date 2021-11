Radiohead anunciam exposição virtual dedicada a "Kid A" e "Amnesiac"

“Kid A Mnesia Exhibition ” estará disponível estará disponível a partir de 18 de novembro com download gratuito para PlayStation 5, PC e Mac na Epic Game Store.





Os Radiohead e a Epic Games Publishing apresentaram na quinta-feira o vídeo que promove a “Kid A Mnesia Exhibition”, um universo digital criado a partir da arte original de Thom Yorke e Stanley Donwood e do design de som Nigel Godrich para comemorar os 21 anos dos dois álbuns.

Com cerca de dois anos de produção, foi originalmente concebida como uma instalação física estreando em Londres e projetada para portabilidade, para seguir para o mundo inteiro. Contudo, uma confluência de eventos como as leis da física e a Covid-19 “conspiraram” para cancelar os planos, movendo a Kid A Mnesia Exhibition para além o mundo digital.

Thom, Stanley e Nigel, uniriam forças com o artista e diretor criativo Sean Evans, a cenógrafa Christine Jones, o produtor interativo Matthew Davis, o seu estúdio [namethemachine] e desenvolvedores de jogos Arbitrously Good Productions para reimaginar a mostra de uma forma que realçaria e enfatizaria a natureza inseparável desses sons e visões. Finalmente, a Epic Games Publishing foi convocada para o divulgar.

Tudo o que é se verá na “Kid A Mnesia Exhibition” é obtido diretamente da arte original e das gravações dos quarto e quinto álbuns do Radiohead – tudo reconstruído a partir dos elementos originais num novo espaço, sem as limitações de som estéreo ou embalagem LP/CD.

“Kid A Mnesia Exhibition” que estará disponível a partir de 18 de novembro com download gratuito para PlayStation 5, PC e Mac na Epic Game Store, pode ser ainda considerada uma nova engenharia mutante de Kid A Mnesia, o lançamento do álbum triplo em múltiplos formatos que marcam o 21º aniversário dos álbuns Kid A e Amnesiac do Radiohead, lançado em 5 de novembro pela XL Recordings.

O trabalho abarca o quarto e o quinto álbuns da banda junto com a estreia de um terceiro disco recém-compilado, Kid Amnesiae.