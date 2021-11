Juanito: "Frente a um touro sinto-me livre"

Na minha frente senta-se um rapazinho que não ri. Um sorriso simples, de vez em quando, na sua figura séria, concentrada. João Silva: não poderia ter nome mais português. Juanito: não podia ter alcunha mais espanhola. Uma vida entre cá e lá desde que nasceu em Monforte, há 22 anos, e quis ser toureiro, toureiro a sério, não apenas lidador mas matador, algo que Portugal não pode dar-lhe.

Monforte, ali à beira da fronteira da liberdade. Monforte, vizinha de Fronteira, onde também andou na escola; o pai, Hugo, bandarilheiro; a mãe em cuidados extremos, Ana, também connosco numa conversa que devia ter sido uma entrevista mas foi apenas conversa, perguntas e respostas encadeadas em diálogo, cada um procurando o caminho do outro, como na arena, afinal, mas aqui sem morte, apenas curiosidade, frente a frente jornalista e matador de alternativa tomada em Badajoz, com Antonio Ferrera de padrinho e Cayetano de testemunha. Palavras ao encontro de palavras, frases encadeadas em frases. Era preciso Badajoz para que Juanito pudesse ser, um dia, matador. Aos 13 anos partiu, sozinho, na senda incontrolável de uma voz que o comandava por dentro. Estudava de manhã, aprendia à tarde a arte de dominar os novilhos. O olhar é penetrante. Não perde um pormenor do que vai acontecendo ao longo do diálogo. Tão jovem, ainda. De uma juventude inquietante porque abarca consigo o mundo inteiro, desde este início de tarde em Alcácer do Sal à Cidade do México que o espera daqui a pouco para três meses de contrato antes de regressar a Espanha e preparar a época da sua consagração.

Como é que alguém tão estreito, tão leve, se impõe aos monstros negros que surgem na sua frente como pesadelos? 700, 750 quilos. «O meu corpo é fibra, só fibra. Trabalho-o todos os dias em corridas, sobretudo de montes, dez quilómetros pelo menos, todas as manhãs, e depois à tarde, com o meu preparador. É fundamental. Só assim posso estar pronto no caso de algo correr mal, no caso de uma colhida...».

